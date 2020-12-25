Житель Ершова Саратовской области, освободившийся из колонии, навлек на себя сразу четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В 2018 году мужчина вышел на свободу после длительной отсидки в колонии и за ним был установлен административный надзор. Несмотря на это он уехал работать в Астрахань. После возвращения участковый предупредил его, что на него было возбуждено уголовное дело. Мужчину это не остановило, и он опять съездил на работу в тот же город.

6 августа текущего года после выпивки с друзьями он гулял по Ершову и перешел улицу в неположенном месте. Приехавшие сотрудники полиции предупредили его об этом, кроме того они напомнили об административном штрафе за появление на улице в нетрезвом виде и нарвались на порцию отборной ругани.

Также мужчина попался на краже телефона у знакомого.

Суд приговорил его к году колонии строгого режима.