Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной корсовет. На нем выступила замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матевеева.

За 35 неделю пандемии было зарегистрировано 1 692 случая заболевания. Показатель заболеваемости за эти семь дней по сравнению с предыдущей неделей не увеличился.

—Наибольший прирост по заболеваемости среди работающего населения отмечается у сотрудников транспортной сферы, банков и промышленных предприятий.

По возрастному составу среди заболевших также преобладает взрослое население. От общего числа зараженных за неделю дети составляют лишь восемь процентов -135 случаев, — отметила Матвеева.

По ее словам, уже зафиксированы случаи заноса инфекции в школы. На 8 сентября очаги инфекции регистрировали в 33 образовательных организациях области. Наблюдается также резкий рост заболеваемости среди пожилых людей — +28 процентов за неделю.