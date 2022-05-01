В воскресенье 1 мая в Саратове солнечно, но не жарко.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, столбик термометра днем покажет +10 градусов.

Ветер северный, до 8 м/с.

В течение дня преимущественно солнечно. Осадки метеорологи не прогнозируют.