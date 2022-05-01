Домой Рубрики Новости Саратова Май встречает Саратов солнцем и северным ветром РубрикиНовости Саратова Май встречает Саратов солнцем и северным ветром По Новости Саратова - 01.05.2022 132 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В воскресенье 1 мая в Саратове солнечно, но не жарко. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, столбик термометра днем покажет +10 градусов. Ветер северный, до 8 м/с. В течение дня преимущественно солнечно. Осадки метеорологи не прогнозируют. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: Холодильники «Саратов» могут заменить на рынке иностранные 1 мая — Праздник Весны и Труда Под Саратовом в ночном ДТП погиб пассажир мотоцикла ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин: Холодильники «Саратов» могут заменить на рынке иностранные Новости Саратова - 01.05.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ООО «СЭПО-ЗЭМ», где производятся знаменитые холодильник и морозильники марки «Саратов». Напомним, ранее вопрос о сохранении этого производства поднимал... 1 мая — Праздник Весны и Труда 01.05.2022 Май встречает Саратов солнцем и северным ветром 01.05.2022 Под Саратовом в ночном ДТП погиб пассажир мотоцикла 01.05.2022 Под Саратовом пропала без вести 22-летняя девушка с бритыми бровями 01.05.2022