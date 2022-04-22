Майские праздники в Саратовской области продлили на один день. Такую информацию публикует Гострудинспекция региона.

Так, саратовцы, работающие 5/2, отдохнут с 30 апреля по 4 мая включительно. Радоница приходится на 3 мая, что совпало с выходным и нерабочим праздничным днем, выходной будет еще и 4 мая.

Работники с графиком 6/1 не работают с 30 апреля по 3 мая. Рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

В честь Дня Победы жители Саратова на пятидневной рабочей неделе не работают с 7 по 10 мая. Для режима «шестидневки» праздники будут с 8 по 10 мая.