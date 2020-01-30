Сегодня в Волжском райсуде под председательством судьи Никиты Вдовина рассматривается ходатайство следователей СК об отстранении министра здравоохранения области Натальи Мазиной от должности.

Наш корреспондент с места событий сообщает, что глава ведомства пришла на слушания с адвокатом Андреем Морозовым.

Мазина сообщила, что в настоящее время находится в длительном отпуске и отрицает все обвинения.

Губернатор удовлетворил мое прошение и с сегодняшнего дня я в отпуске. Это связано исключительно с тем, что я являюсь подозреваемой по уголовному делу и должна присутствовать на всех следственных действиях. В отпуске я буду больше месяца, — прокомментировала Мазина.

Также она сказала, что занимая госдолжность она преследуют только государственные интересы:

Я абсолютно независимый чиновник. Я никогда не склоняла к противоправной деятельности и не являлось причиной таковой. Я не состою ни в каких сговорах, — выразила свою позицию по уголовному делу министр.

Напомним, что следователи подали ходатайство об отстранении министра здравоохранения от должности. Сейчас на нее завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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