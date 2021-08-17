В понедельник, 16 августа, в Саратовском районе ликвидировали природное возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

В районе трех часов дня был обнаружен лесной низовой пожар, ближайший населенный пункт Синенькие был в нескольких километрах от очага. На тушение выехали специалисты лесхоза.

Сотрудники МЧС обнаружили, что вместе с лесной подстилкой горит сухая трава, и из-за ветра огонь мог перекинуться на дачи рядом с деревней Есеевка.

Пять пожарных расчетов федеральной службы и спасатели областной службы спасения сгруппировали силы. В девять вечера пожар был ликвидирован на площади 25 гектар. До населенных пунктов огонь не добрался.