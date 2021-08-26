Главное управление МЧС по Саратовской области наградило 12-летнего Алексея Афанаско за то, что он накануне спас ребенка из воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что на днях в Энгельсском районе 12-летний Алексей вытащил из водоема девятилетнего тонущего ребенка.

Начальник ГУ МЧС Алексей Татаркин сегодня встретился с отличившимся подростком и его матерью Ольгой. Он вручил юному герою почетную грамоту ведомства и специализированную футболку МЧС, а также поблагодарил за достойный поступок.

— Поступок Алексея заслуживает всяческого уважения. Мы в МЧС стараемся отслеживать такие случаи спасения людей, проявления неравнодушия и мужества, и всячески это поощрять, – отметил Татаркин.

Алексей рассказал, что в будущем планирует стать полицейским или пожарным.