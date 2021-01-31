В ГУ МЧС по Саратовской области местным жителям напомнили о некоторых правилах для сбора в дальнюю дорогу.

Лучше заправить полный бак топлива, проверить технические жидкости в автомобиле, зарядить сотовые телефоны, одеться по погоде и взять с собой теплые вещи, продумать маршрут.

Стоит взять с собой еду, которую не надо готовить — бутерброды, консервы, питательные сладости, воду.

В экстренной ситуации нужно сразу звонить в соответствующие службы.

Также лучше скачать на телефон приложение «МЧС России».