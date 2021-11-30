Сегодня, 30 ноября, в Саратовской области разыгралась непогода. В областном центре сильный ветер, дождь и туман с видимость не более 50 метров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС убедительно просит саратовцев соблюдать основные меры личной безопасности.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, единый телефон спасения – 01, с мобильного 101.