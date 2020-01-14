Саратовцам перед купанием советуют сделать разминку и не пить спиртного. С полным списком рекомендаций можно ознакомиться на сайте управления МЧС по Саратовской области.

В Саратовской области спасатели определили 10 мест. В которых можно будет окунуться в прорубь на Крещение — в поселке Затон в Саратове, на набережной Космонавтов возле Ротонды, на городском пляже в Энгельсе, в судоходном канале в Балакове, у санатория «Изумрудный в Балакове, в Усть-Курдюме, на реке Хопер в Балашове, в Национальном парке «Хвалынский», на реке Волжанка в Марксе и роднике «Дегтярный» в Аткарске.

Здесь будет организованы посты спасателей и дежурить бригады «скорой помощи».

Полный список рекомендаций можно изучить на сайте ГУ МЧС по Саратовской области.

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