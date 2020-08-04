Домой Рубрики Новости Саратова МЧС предупредило саратовцев о грозе и усилении ветра РубрикиНовости СаратоваСоцсфера МЧС предупредило саратовцев о грозе и усилении ветра По Новости Саратова - 04.08.2020 110 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ночью, 4 июля и завтра днем, 5 июля, в Саратовской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. При этом порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сход вагона с рельсов в Саратове не повлиял на движение пассажирских поездов Бурмак предупредил директоров школ о недопустимости поборов с родителей Пастух случайно нашел труп сельчанина ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сход вагона с рельсов в Саратове не повлиял на движение пассажирских... Новости Саратова - 04.08.2020 0 Сегодняшний железнодорожный инцидент со сходом вагона с рельсов в Заводском районе Саратова не стал причиной ЧП, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе ПривЖД. -... Бурмак предупредил директоров школ о недопустимости поборов с родителей 04.08.2020 Пастух случайно нашел труп сельчанина 04.08.2020 Мужчина выманил у знакомого 2,5 млн рублей за покровительство в суде 04.08.2020 Исаев заявил о готовности включить в состав Саратова новый поселок 04.08.2020