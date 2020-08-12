Домой Рубрики Новости Саратова МЧС предупредило саратовцев о грозе и шквалистом ветре РубрикиНовости СаратоваСоцсфера МЧС предупредило саратовцев о грозе и шквалистом ветре По Новости Саратова - 12.08.2020 199 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 13 августа, в Саратовской области ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. До 14 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность, четвертого класса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Автоледи на джипе сбила ребенка в Саратове Саратовский бузотёр устроил скандал с соседями и переночевал в КПЗ Заключенный колонии Саратовской области провоцировал сокамерников на бунт ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Автоледи на джипе сбила ребенка в Саратове Новости Саратова - 12.08.2020 0 Сегодня, 12 августа, в 19:15, на улице Усть-Курдюмская произошло ДТП, сообщает городская ГИБДД. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus RX, сбила 10-летнего... Саратовский бузотёр устроил скандал с соседями и переночевал в КПЗ 12.08.2020 Заключенный колонии Саратовской области провоцировал сокамерников на бунт 12.08.2020 Саратовская гостиница «Жемчужина» выбрала «Ростелеком» 12.08.2020 Коронавирус. Саратовская область получила 700 млн из федерального бюджета 12.08.2020