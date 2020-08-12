Завтра, 13 августа, в Саратовской области ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

До 14 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность, четвертого класса.