Домой Рубрики Новости Саратова МЧС предупредило жителей Саратовской области о сильном ветре РубрикиНовости СаратоваСоцсфера МЧС предупредило жителей Саратовской области о сильном ветре По Новости Саратова - 08.08.2020 151 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 9 августа, местами в Саратовской области порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС региона в смс-рассылках. Граждан призвали быть осторожными. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы требуют отставки министра спорта региона Александра Абросимова Полиция и чиновники проверили барахолку в Саратове Рецидивист избил мужчину и отобрал 700 рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы требуют отставки министра спорта региона Александра Абросимова Новости Саратова - 08.08.2020 0 Петиция об отставке министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова появилась на сайте change.org. - В последние годы отношение власти к проблемам спорта... Полиция и чиновники проверили барахолку в Саратове 08.08.2020 Рецидивист избил мужчину и отобрал 700 рублей 08.08.2020 Под Саратовом рецидивист и наркоман украли плиты для укрепления берега 08.08.2020 МЧС предупредило жителей Саратовской области о сильном ветре 08.08.2020