Завтра, 9 августа, местами в Саратовской области порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС региона в смс-рассылках.

Граждан призвали быть осторожными.

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