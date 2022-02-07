Жителей Саратовской области предупреждают о тумане и гололедице, которые вероятны в ближайшее время.

В ночь на 7 февраля и днем в Саратовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сильный туман с видимость не более 500 метров накроет регион в эти часы.

Ситуацию осложнит гололедица: дороги и тротуары обледенели и стали опасны для пешеходов и транспорта.

В связи с этим в ГИБДД убедительно просят участников движения соблюдать скоростной режим и быть предельно аккуратными на дорогах.