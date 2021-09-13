Домой Рубрики Новости Саратова МЧС предупреждает о надвигающейся на Саратов грозе РубрикиНовости СаратоваСоцсфера МЧС предупреждает о надвигающейся на Саратов грозе По Новости Саратова - 13.09.2021 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 14 сентября, в Саратове ожидается гроза с усилением ветра, сообщает МЧС. Синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе до 18 метров в секунду. Также МЧС напоминает, что пожарная опасность в Саратовской области сохранится до 20 сентября. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Энгельса переломал ребра своей жене Володин: Стадион готов, на очереди бассейн и ледовая арена Мать-одиночка из Вольска задолжала полмиллиона алиментов брошенным детям ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Энгельса переломал ребра своей жене Новости Саратова - 13.09.2021 0 Житель Энгельса избил свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Девушку с многочисленными переломами ребер доставили в Энгельсскую больницу. Полицейские провели проверку, в... Володин: Стадион готов, на очереди бассейн и ледовая арена 13.09.2021 Мать-одиночка из Вольска задолжала полмиллиона алиментов брошенным детям 13.09.2021 МЧС предупреждает о надвигающейся на Саратов грозе 13.09.2021 В Саратове задержали выловивших больше тысячи раков мужчин 13.09.2021