Завтра, 14 сентября, в Саратове ожидается гроза с усилением ветра, сообщает МЧС.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе до 18 метров в секунду.

Также МЧС напоминает, что пожарная опасность в Саратовской области сохранится до 20 сентября.