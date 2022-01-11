Саратовчанка попалась на уловки мошенников во время покупки щенка мопса.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, объявление о продаже собаки попалось 44-летней жительнице Саратова на одном из сайтов в интернете.

Обговорив детали покупки с продавцом собаки, дама перевела на указанный им номер счета 20 тысяч рублей.

Как только деньги списались, продавец сразу же пропал и перестал выходить на свчзь с любительницей мопсов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».