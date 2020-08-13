31-летнего жителя Заводского района в интернете «обвели вокруг пальца» мошенники, сообщает УМВД по городу Саратов.

Житель Саратова благополучно хотел начать строить дом. Для этого ему необходимо было приобрести стройматериалы, которые он нашел на одном из сайтов в интернете. На электронную почту мужчине написали мнимые продавцы и выслали договор. Приобретенные стройматериалы покупателю нужно было оплатить переводом денежных средств с карты на указанный номер. Доверчивый мужчина так и сделал, переведя 82,440 тысячи рублей, однако своих заказов он так и не получил.

Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Мошенников еще предстоит найти.