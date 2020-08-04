Вчера, 3 августа, саратовские дети обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой помочь отремонтировать дорогу на улице Ивантеевская города Саратова. Ролик с участием детей размещен на видеохостинге YouTube на канале «Офис Фильм».

Улица Ивантеевская находится в Волжском районе Саратова недалеко от Гусельского моста. В видеоролике девятилетняя девочка отмечает, что за всю ее жизнь родная улица ни разу не ремонтировалась.

— Вячеслав Викторович, помогите пройти в школу, — просит одна из участниц видеоролика.

Стоит отметить, что сам видеоролик опубликован на канале компании, которая занимается профессиональной видеосъемкой для корпоративных клиентов. Видно, что ролик сделан очень качественно, профессионально, с использованием хорошей видеоаппаратуры.