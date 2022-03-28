Медиафорум помог школьникам ознакомиться с перспективами работы в области массовых коммуникаций

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошёл VI Медиафорум школьников Саратовской области.

Участниками мероприятия стали 44 школьника Саратова и Саратовской области вместе со своими педагогами. Одним из организаторов выступило Саратовское отделение Российского движения школьников.

— Медиафорум — это знаковое событие не только для кафедры, но и для всего Института. У школьников есть уникальная возможность приобщиться к студенческой жизни, проявить творческие навыки в интеллектуальных коммуникативных играх, узнать принципы коммуникационного воздействия, посетить мастер-классы студентов старших курсов и выпускников вуза, ставших квалифицированными специалистами в области управления коммуникациями, рекламы и связей с общественностью, масс-медиа и графического дизайна, – отметила заведующий кафедрой социальных коммуникаций Президентской академии Светлана Федюнина, открывая мероприятие.

Елена Стриганкова, декан факультета политико-правового управления ПИУ РАНХиГС, подчеркнула значимость миссии специалиста в области масс-медиа, необходимость донесения достоверной информации для всех слоёв общества в непростое для страны и мировой общественности время, высокую степень важности обеспечения профессиональной информационной поддержки и безопасности интернет-ресурсов.

В рамках форума прошли мастер-классы, посвящённые массовой коммуникации и цифровой грамотности, актуальной на сегодняшний день теме фейков, особенностям графического дизайна и вариантам его практического применения, а также организации работы студенческого медиацентра. Кроме того, состоялся коммуникативный баттл с участием школьников и студентов Президентской академии, имеющих определённый багаж знаний для своей будущей профессии.

В конце мероприятия всех участников наградили благодарственными письмами.