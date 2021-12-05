В Москве в рамках Всероссийского форума студенческих СМИ подвели итоги
конкурса среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ, идейным
вдохновителем и организатором которого выступило Министерство науки и высшего
образования РФ.
Вузовские медиа боролись за победу в нескольких номинациях: «Лучшая
публикация», «Лучший сайт», «Лучшее видео», «Лучшее фото», «Лучший блогер среди
студентов» по направлениям «Россия моими глазами», «Мой университет», «Год науки и
технологий».
Работы, представленные медиацентром СГЮА SM Production, были по
достоинству оценены экспертным жюри: в номинации «Лучшее видео» III место занял
студент Института прокуратуры СГЮА Александр Кожекин, а I место и безоговорочную
победу в номинации «Лучшее фото» одержал студент Института магистратуры СГЮА
Михаил Ермаков.
Дипломы и ценные призы победителям и призерам конкурса вручала заместитель
министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.
Стоит отметить, что Саратовская государственная юридическая академия –
единственный вуз Саратовской области, прошедший в финал данного конкурса.