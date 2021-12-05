В Москве в рамках Всероссийского форума студенческих СМИ подвели итоги

конкурса среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ, идейным

вдохновителем и организатором которого выступило Министерство науки и высшего

образования РФ.

Вузовские медиа боролись за победу в нескольких номинациях: «Лучшая

публикация», «Лучший сайт», «Лучшее видео», «Лучшее фото», «Лучший блогер среди

студентов» по направлениям «Россия моими глазами», «Мой университет», «Год науки и

технологий».

Работы, представленные медиацентром СГЮА SM Production, были по

достоинству оценены экспертным жюри: в номинации «Лучшее видео» III место занял

студент Института прокуратуры СГЮА Александр Кожекин, а I место и безоговорочную

победу в номинации «Лучшее фото» одержал студент Института магистратуры СГЮА

Михаил Ермаков.

Дипломы и ценные призы победителям и призерам конкурса вручала заместитель

министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

Стоит отметить, что Саратовская государственная юридическая академия –

единственный вуз Саратовской области, прошедший в финал данного конкурса.