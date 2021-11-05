Определены победители Всероссийского онлайн-фестиваля социального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма».

Его организаторами стали Национальный антитеррористический комитет, Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Центр изучения региональных угроз, Антитеррористический центр СНГ, Общественный фонд «Азия Групп» и Росмолодежь. Мероприятие проводилось при поддержке Минобрнауки России.

Проект, существующий с 2017 года, направлен на вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность по созданию просветительского контента, предназначенного для профилактики деструктивного поведения.

В этом году в адрес жюри были поданы 244 заявки от студентов, студенческих медиаобъединений и информационных центров образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования России и стран ближнего зарубежья. В финал прошли 76 работ.

По итогам интернет-голосования, в котором приняли участие более 7700 человек, социальный видеоролик «Цена – жизнь», подготовленный командой студенческого медиацентра СГЮА SM Production (Владислав Богослов, Леонид Федоров, Михаил Ермаков, Кирилл Герасимов), признан лучшим среди всех видеоработ, попавших в шорт-лист фестиваля.