Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права», учредителями которого являются ВГТРК и ГТРК «Саратов», это одно из наиболее авторитетных и престижных профильных мероприятий в сфере тележурналистики, правовой и гражданской культуры.

В 2020 году он проходил в онлайн-формате в виде мастер-классов, образовательных и развлекательных мероприятий, ну и, конечно, оценки профессиональным жюри работ участников.

В этом году в конкурсе в качестве спикеров-экспертов приняли участие и представители профессорско-преподавательского состава вуза: врио ректора доцент кафедры административного и муниципального права Екатерина Ильгова, которая провела для участников мастер-класс на тему «Право и медиаконтент», доцент кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики Елена Стрельцова, которая рассказала о психологии профессионального общения и взаимодействия, и старший преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий СГЮА Юлия Тугушева, прочитавшая лекцию «Телевидение и дети».

СГЮА традиционно выступает одним из главных партнеров конкурса, а творческие студенческие коллективы академии ежегодно принимают участие в фестивале. В этом году репортаж медиацентра СГЮА SM Production «Невольные творцы» одержал победу в номинации «Лучшая студенческая видеоработа на правовую тематику».