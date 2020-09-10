В Ростове-на-Дону подвели итоги XXVIII всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2020».

В этом году в фестивале приняли участие более 2000 обучающихся российских вузов из 70 регионов страны в девяти творческих направлениях: «Вокальное», «Танцевальное», «Видео», «Журналистика», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода» и «Региональная программа».

В состав делегации от Саратовской области вошли и члены команды студенческого медиацентра СГЮА SM Production, которые представили свой вуз и регион на самом высоком профессиональном уровне.

В направлении «Журналистика» ребята завоевали сразу несколько наград: I место в номинации «Видеорепортаж», I место в номинации «Фоторепортаж», II место в номинации «Радиорепортаж». В направлении «Видео» медиацентр СГЮА получил I место в номинации «Музыкальный клип».

Также стоит отметить, что впервые за всю историю существования фестиваля Саратовская область в общекомандном зачете получила гран-при.