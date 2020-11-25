Студенческий медиацентр СГЮА SM Production завоевал награды сразу в нескольких конкурсах профессионального мастерства.

24 ноября были объявлены итоги ежегодного областного конкурса СМИ «С саратовским акцентом», на который в этом году были поданы свыше 50 работ.

Студенческий медиацентр СГЮА SM Production впервые принял участие в данном конкурсе и стал победителем в специальной номинации «Казачество» с видеорепортажем «В лучших традициях казачества», который подготовили обучающиеся Института магистратуры – видеооператор Роман Надеждин и корреспондент Ксения Шапошникова.

Также на днях завершился фестиваль студенческих короткометражек «Грач», организованный МГУ им. М.В. Ломоносова и объединивший участников из России, Узбекистана и Казахстана. Творческие команды представили 66 фильмов, 12 из которых были отобраны для показа на церемонии награждения.

Работы, представленные медиацентром СГЮА, были по достоинству оценены жюри. Социальный видеоролик «Сила звука», режиссером которого выступил студент третьего курса Института прокуратуры Александр Кожекин, был включен в шорт-лист фестиваля, а короткометражный фильм «Стол», созданный командой SM Production, одержал победу в номинации «Лучший сценарий».

— Отдельно хочется отметить работу художника-постановщика и реквизитора: замечательно удалось буквально парой штрихов обрисовать не только эпоху, но и даже месяц года c помощью веточки вербы, – высказались о фильме «Стол» члены жюри фестиваля «Грач».