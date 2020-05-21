21 мая в рамках всероссийского конкурса студенческих медиапроектов «УниверСити» были подведены итоги и определены победители.

Проект, существующий с 2007 года, направлен на поддержку студенческих инициатив по организации в стенах своих учебных заведений молодежных редакций. По решению жюри конкурса проект «Дочки-матери» студентки Института правоохранительной деятельности СГЮА, фотографа студенческого медиацентра SM Production Лилии Пудовкиной занял II место в номинации «Фотопроект».

— Я не ожидала, что мой фотопроект попадет в шорт-лист участников. Конкуренция была велика, так как из 70 работ только 14 прошли в финал. Было интересно и полезно пообщаться с экспертами в онлайн-режиме и узнать сильные и слабые стороны моего проекта. Это огромный стимул развиваться дальше! – поделилась своими впечатлениями Лилия Пудовкина.

Это слайд-шоу требует JavaScript.