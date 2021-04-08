В Саратове подвели итоги Международного конкурса студенческих короткометражных фильмов «Первый», прошедшего в рамках V открытого фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».

В обширной тематической программе фестиваля, организаторами которого являются Союз кинематографистов Российской Федерации и его региональное отделение, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского и министерство культуры Саратовской области, состоялись открытые показы и обсуждения короткометражных фильмов на тему космоса. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году были присланы около 700 заявок из 76 стран мира.

Работа, представленная студенческим медиацентром СГЮА SM Production, получила высокую оценку членов жюри. Студенты академии Мария Карпухина, Александр Кожекин и Михаил Ермаков подготовили специальный видеорепортаж «Земля в иллюминаторе» о жителях саратовских сел Смеловка и Узморье, которые 12 апреля 1961 года одними из первых прибежали на место приземления капсулы корабля «Восток-1» и встретились с Юрием Гагариным. Именно эта творческая работа завоевала гран-при национальной программы конкурса.

— Тема подвига Юрия Гагарина нам, саратовцам, очень близка. Это предмет нашей искренней гордости, это то, о чем мы с трепетом рассказываем гостям региона, отмечая, что «наш Юра» впервые взмыл в небо на самолете и успешно приземлился после полета в космос именно на саратовской земле. И эта история по-прежнему изобилует неизведанными фактами, интересными героями, знакомство с которыми

всегда удивляет и восхищает. Большое спасибо организатором конкурса и фестиваля за такую актуальную тематику, команде нашего медиацентра и лично ректору СГЮА Екатерине Владимировне Ильговой за поддержку и помощь в организации съемок! – поделилась впечатлениями Мария Карпухина.

Стоит отметить, что в 2016 году короткометражный игровой фильм «Стол», созданный командой SM Production к 55-летию первого полета человека в космос, также получил гран-при данного конкурса.