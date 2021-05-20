В Нижнем Новгороде подвели итоги XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2021», который собрал на своих площадках свыше 3,5 тысячи участников из 77 регионов страны.

В этом году студенты соревновались в таких направлениях, как «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Вокальное», «Инструментальное», «Журналистика», «Видео», «Региональная программа», «Арт» и «Научный слэм».

Саратовскую область в составе делегации представляли и студенты Саратовской государственной юридической академии, которые завоевали сразу несколько призовых мест в «Журналистике» и «Видео».

В номинации «Фоторепортаж» II место получила Лилия Пудовкина, специальный приз «За визуальный язык» – Диана Ликунова. В новой для фестиваля номинации SMM II место завоевала Ольга Астахова.

Обладателем гран-при всего направления «Видео» стал студент Института магистратуры СГЮА, блогер медиацентра SM Production Кирилл Герасимов. Стоит отметить, что для медиацентра академии этот гран-при стал седьмым по счету.

По итогам общего зачета Саратовская область второй раз подряд получила гран-при фестиваля.

— В условиях информационной трансформации и цифровизации всей сферы высшего образования такие студенческие медиаобъединения становятся неотъемлемой частью вузовской жизни. Сегодня ребята занимаются не только творчеством, но и активно участвуют в подготовке профильных учебных онлайн-курсов, освещают самые разные события академии, города и региона, создают уникальные медиапроекты, а также получают полноценную вторую профессию, обучаясь в Институте дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки «Правовая журналистика». И в этот юбилейный для академии год наш медиацентр переехал в новое современное и просторное помещение, где есть все необходимое для их работы. А их знаковая победа на фестивале – это не только повод для искренней гордости, но и очередное подтверждение высокого профессионализма всей команды нашего медиацентра! – отметила ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.