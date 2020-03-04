Саратовцы обеспокоены кадрами резонансного видео из энгельсской школы, которое попало в социальные сети.

Речь идет об учебном учреждении №7 на улице Студенческая, 187а. На видео попал момент, как сотрудница школьной медчасти за руку тянет ученика, после чего толкает его в сторону подоконника. На этом разбирательства между ними не заканчиваются, но, к сожалению, видео обрывается.

Чем закончилась эта история в настоящее время можно только догадываться. Но то, что это было крайне не профессионально со стороны работника образовательного учреждения не подвергается никаким сомнениям.