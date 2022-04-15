Завершено расследование уголовного дела по обвинению медицинского работника районной больницы Балашова в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

С 1 июля по 1 ноября прошлого года фельдшер получила через посредников взятки на общую сумму более 20 тысяч рублей за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от «COVID-19». Информация об этом оказалась внесена на специальный ресурс, без фактического вакцинирования.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.