В России изменились условия для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Соответствующие изменения в законодательство правительство РФ внесло сегодня, 7 мая.

В рамках программ врачам выплатят миллион рублей, а фельдшерам, акушеркам и медсестрам — по 500 тысяч рублей за переезд по работе в сельскую местность на пять лет.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил, дефицит медработников в регионе остается. Многие врачи массово переезжают в Пензенскую область.

Поэтому теперь студенты-медики и выпускники медицинских вузов, вернувшиеся в родные небольшие города и поселки городского типа, смогут получить единовременную матпомощь.