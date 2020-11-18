Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с выпускниками медицинских колледжей, которые пойдут работать на “скорую помощь”.

Он рассказал о планах по увеличению зарплаты медикам — 60 тысяч рублей для начинающего врача, 40 тысяч рублей для фельдшера, 34 тысячи рублей для медсестры.

Федеральный политик уточнил, что всем, кто придет работать на подстанции Ленинского и Кировского районов Саратова выделят служебное жилье. Сдать дома планируют летом 2021 года.

Напомним, ранее не раз говорилось о дефиците кадров на станции «скорой».

