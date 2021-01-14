Следователи проводят проверку после госпитализации 16-летней девушки из бассейна фитнес-центра Октябрьского района Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 13 января она плавала и внезапно схватилась за боковой бортик. Ей стало плохо, что заметил один из мужчин, который занимался на соседней дорожке. Гражданин поспешил на помощь и вместе с сотрудниками учреждения вытащил девушку из воды.

На место происшествия прибыли сотрудники облспаса и бригада “скорой помощи”, которые оказали ей помощь и госпитализировали.

Сотрудники заведения вызвали правоохранителей.

Следователь осмотрел место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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