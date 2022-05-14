Пожар вспыхнул в Ершовском районе Саратовской области.

Напомним, в Перекопновской врачебной амбулатории от неисправной электропроводки 22 апреля загорелось помещение одного из кабинетов.

К счастью, никто не пострадал, а медики в недельный срок уже провели ремонт кабинетов, — сообщили в региональном минздраве.

Полностью восстановлены покрытия стен, полов, потолков.

— Конечно, необходимо незамедлительно помочь амбулатории заменить мебель и добавить оборудование, — отметил по поводу ситуации министр здравоохранения региона Олег Костин. — Министерство выполнит эту задачу на следующей неделе, чтобы медики полноценно могли работать.