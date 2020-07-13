На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов сообщил, что коронавирусом заражены 1,016 тысячи медработников. Из них более 80 выздоровели или не имели симптомов болезни.

— Есть рост в последнее время. Ранее был некоторый дефицит средств индивидуальной защиты, но тогда не было заболеваемости работников в ковидных госпиталях, а сейчас есть, хотя и средства защиты есть. Медработники продолжают ездить на работу, контактировать с людьми в бессимптомной форме, это все на них отражается, — отметил он.

Станислав Шувалов подчеркнул, что в каждом случае заражения проходит расследование, чтобы выяснить, как это произошло.

За работу с коронавирусными больными 132 человек получили выплаты на общую сумму девять миллионов рублей. Документы остальных пока находятся в работе.