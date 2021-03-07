В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 183 новых случаев заболевания covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 50,828 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 45,821 тысячи человек.

Новые случаи выявлены в Саратове — 73, Энгельсском районе — 24, Балаковском — 17, Балашовском — 13, Аркадакском — восемь, Вольском и Самойловском — по пять, Базарно-Карабулакском, Дергачевском и Советском — по четыре, Балтайском, Екатериновском, Романовском и Татищевском — по три, Лысогорском, Ртищевском, Турковском и Фёдоровском — по два, Аткарском, Духовницком, Ершовском, Калининском, Петровском, Питерском — по одному.