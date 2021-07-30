Администрация Энгельсского района объявляет конкурс на лучший логотип мероприятий, посвященных празднованию 274-й годовщины со Дня основания города под названием «Город, устремленный в будущее!».

Жителям и гостям города предлагают поучаствовать в голосовании, которое пройдет с 30 июля по 2 августа на официальном аккаунте районной администрации.

Праздничный логотип, признанный лучшим, разместят на рекламной и сувенирной продукции, выпущенной к празднику. Отметим, что ряд мероприятий пройдет под лозунгом «Новый взгляд — новые решения». Они будут следующей направленности: новая медицина, развитие космической отрасли, генетика и качество жизни, искусственный интеллект, связанность территорий и освоение пространства, климат и экология, энергетика будущего, человек, природа, общество и технология, обеспечение безопасности, новые производственные технологии и материалы.

Итоги конкурса будут объявлены 3 августа в 16:00 по местному времени.