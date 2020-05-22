Правительство Саратовской области решило поддержать средства массовой информации, печати и распространения газет в период ограничительных мер, сообщает региональное министерство информации и печати.

В перечень объектов розничной торговли, на которые не действуют ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, были включены киоски прессы, иные торговые объекты, распространяющие в розницу периодические печатные издания. Это позволило обеспечить возможность жителям Саратова и области беспрепятственно приобретать средства массовой информации, пользующиеся доверием и популярностью.

Кроме того, зарегистрированные СМИ, официальные представительства федеральных изданий, издательства, типографии и распространители прессы не прекращали своей деятельности, они внесены в перечень организаций, имеющих право на получение пропусков для беспрепятственного перемещения по территории населенных пунктов. В течение минимального периода с момента установления режима самоизоляции и ограничений 144 организациям в сфере СМИ, печати и распространения выдано 1,488 тысячи пропусков.

По поручению губернатора области Валерия Радаева на ближайшее заседание Саратовской областной думы вынесен вопрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях в объеме 15 миллионов рублей на оказание поддержки муниципальным газетам. Эта инициатива находит поддержку со стороны большей части областных депутатов, выступивших с соответствующим заявлением.

Кроме того, в рамках третьего пакета мер по поддержке бизнеса в регионе в перечень категорий планируется добавить ряд отраслей, в том числе все виды СМИ, включая издателей газет. Предлагается снизить налоговые ставки для субъектов, работающих по упрощенной системе, следующим образом: с базой «доходы» — два процента вместо шести, с базой «доходы минус расходы» — 7,5 процента вместо 15 процентов.