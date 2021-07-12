Сотрудники полиции установили, что медработник в одного из медицинских учреждений Саратова незаконно внес сведения о прививке от covid-19 в базу данных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как выяснилось, по просьбе неизвестного, который представился жителем Московской области, медработник за три тысячи рублей внес сведения о сделанной прививке в базу данных.

В пресечении этой деятельности участвовали сотрудники ГУ МВД по Саратову вместе с коллегами из Москвы. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, поскольку уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов, но и для покупателей фальшивок, даже если они этими документами не пользовались.

Сейчас расследование продолжается, выявляются случаи продажи сертификатов в другие регионы.