Следователи выяснят причины и условия нападения медведя из саратовского цирка на дрессировщицу в Березовском. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Выяснилось, что одно из четырех животных набросилось на женщину во время выступления. При этом все они ходили на поводке, ограждений манежа не выставлялось. Пострадавшая не обращалась за помощью к врачам.

Предстоит выяснить, соответствует ли это такая организация представлений нормам безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.