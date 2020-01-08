В Саратовской области на улице Шехурдина будут строить онкологический диспансер. Учреждение должно войти в эксплуатацию в 2022 году.

Новый диспансер будет рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания и 12 — интенсивной терапии и реанимации. Помимо этого, при нем будет работать поликлиника на 300 посещений.

В текущем 2020 году регион должен получить из федерального бюджета два миллиарда рублей на реализацию этого проекта. В 2021 году будет выделена эта же сумма, а в 2022 она снизится до 1, 64 млрд.

Всего за три года Саратовская область получит свыше 5,6 млрд рублей на строительство медучреждения. В канун нового года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств регионам на реализацию нацпроекта «Здравоохранение».