Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о развитии связи в регионе с директором по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексеем Титовым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Компания подключается к крупным отраслевым проектам, имеющим серьезную социально-экономическую отдачу. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве будет опираться на новые технические возможности. «МегаФон» непрерывно развивается, инвестирует в региональную сеть, расширяет ее и модернизирует. Эффект почувствуют все, в том числе в отдаленных районах области, — отметил Валерий Радаев

Алексей Титов, в свою очередь, сообщил, что компания давно и успешно работает в Саратовской области.

— На протяжении последних трех лет мы инвестировали в строительство объектов связи в области порядка 750 миллионов рублей. Уникальный опыт и компетенции «МегаФона» в реализации сложных технологических проектов стали фундаментом для продолжения долгосрочного сотрудничества, — сказал он.

Программа партнерства будет охватывать сферы цифровой экономики, городского транспорта, медицины, экологии, безопасности, туризма и других.