Работники ООО «КВС» рассказали о необычном поведении саратовцев, из-за которого пострадали жители поселка Жасминный.

Дело в том, что по какой-то неизвестной причине граждане решили смыть в унитаз шубу, что привело к засору канализации на Майской улице.

— Только слезы на глазах работников наворачивались не из жалости к выброшенной одежде, а от того, что несмотря на все убеждения не бросать никаких посторонних предметов в канализацию, рядом с нами по-прежнему находятся «умельцы», способные на обратное.

Чем и о чем думал человек, бросивший шубу в колодец, неизвестно. Была ли это девушка, которая рассчитывала на то, что любимый подарит ей новую шубку взамен надоевшей и внезапно пропавшей, либо это был молодой человек, чей подарок не приняла та самая, к которой он питает самые теплые и трепетные чувства – все это навсегда останется загадкой, — пофилософствовали коммунальщики.

И напомнили о случаях, когда граждане по неизвестным причинам отправляли в унитаз трусы, свитер и джинсы.

Горожанам напомнили о том, что нужно пользоваться мусоропроводом по назначению и не доставлять проблем ни себе, ни окружающим.