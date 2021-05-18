При содействии депутатов областной думы Гагика Киракосяна и Юлии Литневской волонтеры-общественники восстанавливают и сохраняют историческую среду в музее-усадьбе им. Н.Г. Чернышевского.

Волонтеры «Том Сойер Фест» поделились с Юлией Литневской результатами проделанной при содействии депутатов работы. Пространство, обустроенное ребятами, совершенно преобразилось и стало местом притяжения. Основной концепт проекта «Мелодия усадьбы» – это не только проведение благоустройства, но и воссоздание усадьбы при помощи информационных технологий виртуальной реконструкции.

Ребята разработали дизайнерские QR-коды, а также приложение для их сканирования, с помощью чего любой желающий может увидеть девять локаций в режиме дополненной реальности.

Новую интерактивную экскурсию, с помощью которой можно визуализировать рассказ экскурсовода, может пройти каждый, кто установит на свой мобильный специальное приложение.

На церемонии открытия исторического пространства «Мелодия усадьбы» в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского со словами благодарности к партнерам проекта обратился его руководитель, студент ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ Иван Веселый: «Ребята из разных институтов дружной командой сплотились вокруг общей идеи – сохранить наш исторический центр и сделать его интересным. Большое спасибо нашим стейкхоледрам, это те люди, которые помогали нам как ресурсно, так и организационно.

Отдельно спасибо Артему Газаряну, которого с нами, к сожалению, больше нет. Но это человек, благодаря которому мы смогли сделать действительно сильный проект, и пока эта территория существует, он живет в наших сердцах. Большое спасибо нашим подрядчикам, которые вложили душу в создание малых архитектурных форм, которые сейчас радуют нас. Также хотелось бы выразить слова благодарности депутату областной думы Юлии Литневской, человеку, благодаря которому стало возможным прикладное благоустройство, благодаря которому мы воссоздали облик среды 19 века. И, конечно же, Гагику Киракосяну. Самое главное, что, сохраняя такие территории, развивая их, мы можем крепнуть и развиваться дальше».

Пользуясь случаем, волонтеры передали Юлии Литневской памятный сувенир – футболку с лучшими цитатами Чернышевского, разработанную дизайнером команды.

— Все эти замечательные ребята делают огромную работу – по-настоящему любят родной город, и точно знают ответ на вопрос «Что делать?». Просто созидать и в буквальном смысле вкладываться в развитие родного края, и именно так выражать свою любовь. Счастлива, что совместно со своим коллегой Гагиком Киракосяном удалось посильно поучаствовать в этом достойном проекте.

И очень здорово, когда люди объединяются вокруг того, что дорого каждому из нас. Наш земляк, спикер Государственной думы Вячеслав Володин привлек средства, чтобы провести реконструкцию самой усадьбы. Уже два года назад купеческий дворик усадьбы был благоустроен волонтерами. Именно так происходит объединение современности и истории, воссоздаётся идентичность нашего региона. Хочется пожелать всей команде ребят огромной удачи, воплощения всех замыслов и пусть «Мелодия усадьбы» будит старинную усадьбу Чернышевского! – напутствовала волонтеров Юлия Литневская.