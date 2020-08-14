К 85-летию со дня рождения народного артиста СССР и Почетного гражданина Саратовской области Олега Табакова в Саратове откроют посвященную ему мемориальную доску. Об этом сообщили в администрацию.

Она появится на доме, где раньше жил артист, на Большой Казачьей улице 67/25.

Напомним, Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. Он учился в мужской средней школе №18, занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» саратовского Дворца пионеров и школьников, руководимом педагогом театрального мастерства Натальей Сухостав. Это оказало сильное влияние на выбор его профессией.

Отметим, что мероприятие в целях защиты от коронавируса состоится в закрытом формате.