Двое жителей Саратова подозреваются в гаражной краже, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Вчера, 29 апреля, в полицию обратился владелец одного из гаражей в ГСК «Каскад-95». Он рассказал, что у него из бокса были похищены бензогенератор и циркулярная пила общей стоимостью 10,34 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и в тот же день оперативники задержали подозреваемых — 52-летнего менеджера одного из саратовских предприятий 46-летнего безработного. Оба ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Похищенное мужчины успели сдать в ломбард. Ведется следствие.