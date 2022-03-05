Менеджер по продажам является самой популярной профессией среди женщин Саратовской области. Об этом сообщает служба исследований hh.ru по результатам анализа резюме женщин на сайте с начала этого года.

На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами (3,1 тысяча резюме). Желаемая средняя заработная плата — 36,2 тысяч рублей.

На втором месте — профессия администратора (2,7 тысяч резюме). Среднее зарплатное ожидание — 30 тысяч рублей.

На третьем месте находится профессия продавца-кассира (2,6 тысяч резюме). В среднем они хотели бы зарабатывать 25,4 тысяч рублей.

В топ-10 профессий для женщин в Саратовской области, вошли также бухгалтер, оператор call-центра, оператор ПК, секретарь, экономист, кредитный специалист и курьер.

Реже всего женщины из Саратовской области ищут работу сварщиками, операторами станков с ЧПУ, монтажниками, автослесарями, техническими директорами, автомойщиками.