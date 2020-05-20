В Саратове расследуются дела в отношении 23-летнего местного жителя, которого подозревают в подкупе сотрудника УФСБ. Такую информацию в среду, 20 мая, предоставили в пресс-службе регионального следственного управления.

Следствие считает, что молодой человек работал менеджером по продажам в одном из операторов сотовой сотовой связи. У него был доступ к базе данных клиентов, информацию о которых он незаконно предоставлял третьим лицам.

Сотрудники федеральной службы безопасности выявили его незаконную деятельность, однако, желая смягчить наказание, парень предложил денежное вознаграждение.

Оперуполномоченный уведомил о предложении в установленном порядке. Операция прошла днём 12 мая: в салоне автомобиля на улице Вольская молодой человек передал 50 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. После этого его задержали.

На допросе он не стал отпираться и рассказал о всех обстоятельствах случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.