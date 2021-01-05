В Саратове на Рождество несколько автобусов меняют свое направление. Об этом сообщили в мэрии.

Маршрут №2Д будет ехать к оргсинтезу в объезд по улицам Мясницкая – Соколовая – Чапаева и далее по схеме движения, №11 к Музейной площади по улицам Чернышевского – Челюскинцев – Мичурина и далее по схеме движения, №25 к Затону по улицам Соколовая – Вольская – Кутякова – Радищева – Большая Горная и далее, №33 к Технической улице по Московской, Чернышевского, Большой Горной, Большой Затонской и далее, №42 по улицам Чернышевского – Челюскинцев – Мичурина – Московская – Чернышевского и далее, №53 ехать к филармонии по Мясницкой, Соколовой, Вольской, Кутякова, Радищева и далее, №73 по улицам: Радищева – Соколовая – Радищева и далее.

Автобус №83 поедет к СГЭСУ по улицам Кутякова – Радищева – Кутякова и далее, №94 в поселок Юбилейный по улицам Кутякова, Радищева – Соколовая – Мясницкая и далее, №95 к Славянской площади по улицам Соколовая – Вольская – Кутякова – Радищева и далее.