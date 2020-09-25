Депутат Государственной думы Николай Панков предложил на должность председателя попечительского совета СГТУ Михаила Исаева. Парламентарий отметил, что такое решение позволит сделать более эффективной разработку проектов по благоустройству города.

— По предложению спикера госдумы Вячеслава Володина в техническом университете создан урбанистический центр. Знаю, что иногда тяжело найти точки взаимодействия с областным УКСом. Отмечу, что Михаил Исаев всегда идёт навстречу нашим ученым и привлекает специалистов вуза к разработке проектов благоустройства.

Вспомните, при обсуждении проекта благоустройства парка в Вольске по проекту Вячеслава Володина были привлечены, в том числе, и специалисты технического вуза. Тогда были разные мнения. А сейчас в парк едут туристы со всей страны, он стал жемчужиной не только Вольска, но и всей Саратовской области.

У вуза появились новые перспективы. Объединение с «Экономом» даёт новые возможности. По количеству студентов сейчас СГТУ занимает первое место среди вузов в области. Это обязывает брать новые высоты и разрабатывать новые направления. Нужно задействовать и научный потенциал, и все технические новшества, — отметил Панков.

Депутат отметил, что такое предложение будет рациональным.

— Мы обсуждали вопрос нового видения развития попечительского совета. Михаил Исаев заинтересован в благоустройстве Саратова, и технический вуз всегда в этом помогает. Ректор Дмитрий Соловьев предложил мне возглавить попечительский совет аграрного университета. Мой избирательный округ большой, в том числе, в нем большое количество сельских территорий. Много районов, связанных с сельскохозяйственным производством — Озинский, Дергачевский, Ершовский и другие районы нашей области. Считаю, что это даст новые возможности, в том числе, для наших аграриев и для развития науки, — отметил Николай Панков.