Совещание состоялось на территории предприятия «Саратовагропромкомплект» сегодня, 25 февраля.

В заседании приняли участие представители областного правительства, профильных ведомств и служб и мэр Саратова Михаил Исаев.

—Агропромышленный комплекс региона и Саратовского района в частности всегда отличает высокая производительность и качество продукции. Не буду лукавить, для нашего муниципального образования данный вид деятельности — новый, но уверен, что во всеобщем взаимодействии мы сможем выстроить конструктивную работу и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Наши сельхозтоваропроизводители — настоящие профессионалы своего дела, благодаря которым Саратовская область всегда в лидерах по количеству урожая. Уверен, эта традиция продолжится и в текущем сезоне, — отметил Михаил Исаев.